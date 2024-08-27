Devler Ligi'ne Veda Etti | Galatasaray Yoluna Avrupa Ligi'nde Devam Edecek
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ikinci maçı için sahasında Young Boys'u ağırladı. İlk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, galibiyet için sahaya çıktı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Aslanlar, 88'inci dakikada kalesinde gördüğü golle maçı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Rams Park’ta Young Boys’u ağırladı.
Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 88. dakikada Virginius'tan geldi.
Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Son Güncelleme: