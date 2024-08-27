Ferdi Kadıoğlu, Resmen Brighton'da! Fenerbahçe'ye 30 Milyon Euro Kazandırdı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Brighton ile görüşmelerin başladığını belirtti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Avro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu.

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Ferdi Kadıoğlu, Resmen Brighton'da! Fenerbahçe'ye 30 Milyon Euro Kazandırdı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi. Brighton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu, Resmen Brighton'da! Fenerbahçe'ye 30 Milyon Euro Kazandırdı - Resim : 1

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Avro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu.

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