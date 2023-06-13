Denver Nuggets tarihinde ilk kez şampiyon oldu

NBA Final serisi beşinci maçında Denver Nuggets sahasında ağırladığı Miami Heat'i 94-89 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Denver Nuggets tarihinde ilk kez şampiyon oldu

NBA Final serisi beşinci maçında Denver Nuggets ile Miami Heat, Ball Arena'da karşı karşıya geldi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçı Denver Nuggets, son dakikalardaki etkili oyunuyla 94-89 kazanmayı başardı ve seride durumu 4-1'e getirerek tarihindeki ilk şampiyonluğuna uzandı.

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı ve 16 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Miami Heat cephesinde Jimmy Butler'ın 21 sayısı seriyi uzatmak için yeterli olmadı.

FİNALLERİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU NIKOLA JOKIC

Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, 2023 NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Nikola Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaq'tan bu yana NBA Finalleri MVP'si seçilen ilk pivot oldu. Zaferin hemen ardından bir soruya cevap veren Jokic, "Görev tamamlandı, artık eve gidebiliriz" dedi.

Magazin dünyası da sarsıldı: Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan sürprizi... Magazin dünyası da sarsıldı: Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan sürprizi...
Fenerbahçe Jorge Jesus için veda mesajı yayınladı Fenerbahçe Jorge Jesus için veda mesajı yayınladı
Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in evinde beslediği hayvanı duyanlar inanamıyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in evinde beslediği hayvanı duyanlar inanamıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!
Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı
Emekli ve memur maaş zammı için düğmeye basılıyor: 5-6 maddelik yasa teklifi hazır! Emekli ve memur maaş zammı için düğmeye basılıyor: 5-6 maddelik yasa teklifi hazır!