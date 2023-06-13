Denver Nuggets tarihinde ilk kez şampiyon oldu

NBA Final serisi beşinci maçında Denver Nuggets ile Miami Heat, Ball Arena'da karşı karşıya geldi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçı Denver Nuggets, son dakikalardaki etkili oyunuyla 94-89 kazanmayı başardı ve seride durumu 4-1'e getirerek tarihindeki ilk şampiyonluğuna uzandı.

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı ve 16 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Miami Heat cephesinde Jimmy Butler'ın 21 sayısı seriyi uzatmak için yeterli olmadı.

FİNALLERİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU NIKOLA JOKIC

Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, 2023 NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Nikola Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaq'tan bu yana NBA Finalleri MVP'si seçilen ilk pivot oldu. Zaferin hemen ardından bir soruya cevap veren Jokic, "Görev tamamlandı, artık eve gidebiliriz" dedi.