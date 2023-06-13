Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in evinde beslediği hayvanı duyanlar inanamıyor!

Yeni sezon öncesi transfere oldukça hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni transferi daha yakından tanımak için araştırmalara koyulurken, yıldız futbolcu hakkında oldukça ilginç bir bilgide ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun vahşi hayvan beslemeyi oldukça sevdiği öğrenilirken, son olarak forma giydiği Glasgow’daki evinde timsah beslediği öğrenildi.

Öte yandan Ryan Kent'in 2018 yılında takım arkadaşı takım arkadaşı Nikola Katic'e yılbaşı hediye olarak bir yılan aldığı da biliniyor.