Cristiano Ronaldo'dan Emeklilik Açıklaması
Futbol dünyasının en iyileri arasına adını yazdıran Cristiano Ronaldo, emekliliğine ilişkin konuştu. Ronaldo, futbolu hangi takımda bırakacağını da açıkladı.
Birçok futbol fanatiği tarafından dünyanın en iyi olarak adlandırılan ve bu unvan için Lionel Messi ile yarışan Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken bir emeklilik açıklaması geldi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız kariyerine ilişkin yaptığı açıklamada, kariyerini hangi takımda sonlandıracağını da duyurdu.
Ronaldo, futbolu bırakmasının ardından teknik direktör olmak istemediğini söyleyerek, “ Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" dedi.
'BÜYÜK İHTİMALLE...'
Ronaldo, futbolu bırakacağı takımı ise şöyle açıkladı:
"Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum.”
Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr ile kontratı bu yıl sona erecek ancak Portekizli yıldızın sözleşme uzatması bekleniyor.