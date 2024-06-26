Copa America'da korkutan olay: Hakem maçın ortasında yere yığıldı

ABD'de düzenlenen Copa America'da A Grubu'nda Peru ile Kanada karşı karşıya geldi.

Rakibini 1-0 mağlup eden Kanada, grup etabındaki ilk galibiyetini elde etti ve 4 puana yükseldi.

Peru ise sahadan yenilgiyle ayrılıp 1 puanda kaldı.

İLK YARIDA KORKUTAN AN

Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında korkutan bir an yaşandı.

Karşılaşmanın yardımcı hakemi Humberto Panjoj bayıldı ve Kanada kalecisi Maxime Crepeau sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Panjoj'a ilk müdahale sahada yapılırken 36 yaşındaki hakem ikinci yarıya devam edemedi.

Sıcaklığın ve nem oranın yüksek olması nedeniyle Panjoj'un sıcak çarpması geçirmiş olabileceği belirtilirken CONMEBOL'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.