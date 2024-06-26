Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen kura çekimi İsviçre'nin Mies kentinde gerçekleşti. 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 4 Türk temsilcimizin rakipleri de belli oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılan kura çekimi yapıldı.

Turnuvada 2024-2025 sezonu mücadelesine grup aşamasından başlayacak Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ile eleme müsabakalarının ardından adını gruplara yazdırmaya çalışacak Aliağa Petkimspor'un rakipleri belirlendi.

Pınar Karşıyaka, C Grubu'nda La Laguna Tenerife (İspanya), Saint-Quentin Basket-Ball (Fransa) ve Kolossos H Hotels (Yunanistan) ile karşılaşacak.

Galatasaray, D Grubu'nda Promitheas Patras (Yunanistan), RASTA Vechta (Almanya) ve eleme turundan gelecek bir takım ile eşleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, H Grubu'nda UCAM Murcia (İspanya), Peristeri (Yunanistan) ve FMP Belgrad (Sırbistan) ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımın gruplara adını yazdıracağı eleme mücadeleleri, 15-22 Eylül'de oynanacak. Toplam 32 ekibin 8 grupta yer alacağı normal sezon ise 1 Ekim'de başlayacak.

Eleme turunda Aliağa Petkimspor, Hollanda temsilcisi Heroes den Bosch ile karşılaşırken rakibini elemesi durumunda eleme turu yarı finalinde Fransız ekibi Cholet Basket ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA

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