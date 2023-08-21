Çim krizi aşıldı, Göztepe bu hafta evinde

GERÇEK GÜNDEM - Göztepe Gürsel Aksel’deki çim çalışmalarının 11 Haziran'daki Türkiye Kupası finalinin de etkisiyle geç başlaması sonucunda ilk hafta evindeki Sakaryaspor maçını Akhisar'da oynamak zorunda kalan Göztepe nihayet evine dönüyor.

Başkan Rasmus Ankersen, bugün kamuoyuna yaptığı açıklamada Çorum FK maçının Göztepe Gürsel Aksel’de oynanacağını ve kulübe bir de CEO atanacağını, bu görevi geçici olarak şimdilik Sportif Direktör Ivan Mance'nin yürüteceğini belirtti. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Öncelikle, sezonun ilk maçını evimizde oynayamadığımız için tüm taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum. Bu kabul edilemez bir durumdu ve taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum.

Bu durumun bir sonucu olarak, sahanın bakımından sorumlu tedarikçimizle ciddi görüşmeler yaptık ve durumla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiler. Ayrıca durumu değerlendirmek üzere bağımsız uzmanlarla birlikte çalıştık ve taraftarlarımızla bu hafta evimiz Gürsel Aksel'de yeniden buluşuyoruz.

Aynı zamanda, günlük yönetimimizi güçlendirmek ve gelecekte böyle bir durumun yaşanmasını engelleyebilmek için kulüp olarak iç süreçlerimizi de gözden geçirdik. Bu gözden geçirmenin bir sonucu olarak Sportif Direktörümüz Ivan Mance'yi geçici olarak CEO görevine atamaya karar verdik. Kendisi ileriye dönük olarak kulübün tamamından sorumlu olacak ve Yönetim Kurulu'nun tam desteğine sahip olacak. Ayrıca kulübün günlük operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bir CEO arama sürecini de başlattık.

Son derece önemli bir sezonla karşı karşıyayız ve hedefimize ulaşmak için taraftarımızın gücünü arkamıza almamız gerekiyor. Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum ancak önümüzdeki süreçte her zaman olduğu gibi takımınızın yanında olacaklarına ve tam destek vereceklerine şüphem yok.

Desteğiniz ve tutkunuz için teşekkürler."