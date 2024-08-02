CHP Genel Başkanı Özel'den Filenin Sutanları'na Tam Destek: Paris'e Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulancak'ta; "Filenin Sultanları yarınki maçı da başardıktan sonra çeyrek finale çıkacaklar. Ve buradan ilan ediyorum ki; sizin torununuz İpek ile birlikte çeyrek final maçında Filenin Sultanları'nı desteklemek için o salonda olacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındık Mitingi"nin ardından Bulancak Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye önünde konuşan Özel, şunları söyledi:

"Hepinize belediye başkanımıza, partimize sahip çıktığınız için yürekten teşekkür ediyorum. İlçe yönetimini, ilçe başkanımızı ve tüm CHPlileri kampanya dönemindeki emekleri için kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da CHP olarak birlik, dirlik içinde omuz omuza çalışarak yüzleri güldürmeye, önümüze gelen bütün sandıklardan başarıyla çıkmaya kararlıyız. Biliyorsunuz partimiz 1977 yılından beri birinci parti olamıyordu. Ve bu seçimlerde sizinle birlikte size seslendik, bizi duydunuz. Biz sizin sesinizi Türkiye'ye duyurduk. Siz bizim sesimizi sandığa yansıttınız. Ve 47 sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yaptınız.

Bundan sonra da hep birlikte çalışarak önümüzdeki ilk seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini genel seçimlerde ve birinci parti yapacağız, iktidar yapacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yönetecek. CHP bu seçimlere resmi bir ittifakla girmedi. Parti olarak tektik. Ama büyük bir ittifakımız vardı. Dedik ki; bu ittifakın adı Türkiye ittifakıdır.

'FİLENİN SULTANLARI DESTEKLEMEK İÇİN ORADA OLACAĞIM'

Türkiye ittifakı sosyal demokratlarda muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan Türkiye'nin bütün demokratlarından oy alır. Türkiye ittifakı renklerini karşımızda duran ay yıldızlı al bayraktan alır.

Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kalkanlar, Filenin Sultanları'yla bir gözyaşı dökenlerdir. İnşallah Filenin Sultanları yarınki maçı da başardıktan sonra çeyrek finale çıkacaklar. Ve buradan ilan ediyorum ki; sizin torununuz İpek ile birlikte çeyrek final maçında Filenin Sultanları'nı desteklemek için o salonda olacağım. Hepinizin selamlarını Fransa'ya Paris'e götüreceğim.

Kaynak: ANKA