Cenk Tosun rekor kırdı!
Beşiktaş’ın deneyimli forveti Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında iki kez fileleri havalandırarak gol sayısını 25'e çıkardı ve Vodafone Park’ta bugüne dek en çok gol atan oyuncu oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin 20. ve 50. dakikasında 2 gol kaydeden Cenk Tosun, Beşiktaş forması ile Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e yükseltti ve sezon başında takımdan ayrılan Cyle Larin’i geride bırakarak bu alanda zirvede yer aldı.
Kaynak: İHA
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