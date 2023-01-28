Cenk Tosun rekor kırdı!

Beşiktaş’ın deneyimli forveti Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında iki kez fileleri havalandırarak gol sayısını 25'e çıkardı ve Vodafone Park’ta bugüne dek en çok gol atan oyuncu oldu.

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Cenk Tosun rekor kırdı!


Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin 20. ve 50. dakikasında 2 gol kaydeden Cenk Tosun, Beşiktaş forması ile Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e yükseltti ve sezon başında takımdan ayrılan Cyle Larin’i geride bırakarak bu alanda zirvede yer aldı.

Kaynak: İHA

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