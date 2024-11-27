Çekya'ya 18 Futbolcuyla Gitti: Jose Mourinho: 'Buraya 3 Puan İçin Geldik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Slavia Prag'da size zorluk çıkaracak isimler kimler?" sorusuna cevap veren Mourinho, "Buna cevap vermem çünkü anlamı yok. Herhangi bir oyuncu değil, takım olarak iyiler. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Fiziksel ve tempolu bir takım. Karşılaşması kolay bir takım değil. Benim için oyuncudan ziyade takım" ifadelerini kullandı.

'BURAYA 3 PUAN İÇİN GELDİK'

Takımdaki eksik oyuncularla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Portekizli teknik adam, "Birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. Cezalı ve sakatlıkları olan oyuncularım var. Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik ama Fred'in dediği gibi biz buraya 3 puan için geldik. İşin komik kısmı; biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Dolayısıyla kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncu var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Oynayanlar elinden geleni verecekler, onlara güveniyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA