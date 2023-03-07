Bursaspor-Amed Sportif maçı sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar serbest bırakıldı

Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası 12 Bursasporlu taraftar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 taraftar, serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Amedspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşması öncesi Amedspor kafilesinin kaldığı otel önünde gece geç saatlerde havai fişek atılmıştı.

Maç öncesi başlayan gerginlik sahaya da yansıdı. Futbolcular arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra tribünlerden de sahaya birçok yabancı madde atılmıştı. Tribünlerde ise, 'beyaz toros' ve 'Yeşil' pankartları açılmıştı.

Kaynak: İHA