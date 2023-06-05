Burak Yılmaz, futbolu bıraktı

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş formalarını giyen ve 77 kez A Milli takım formasını terleten Burak Yılmaz, 37 yaşında yeşil sahalara veda etti. İstanbul’daki bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Burak Yılmaz, yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini sinyalini verdi.

"Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir kariyer, her futbolcunun hayalidir" diyen Yılmaz, "Allah’a şükürler olsun ki bana bu kariyeri nasip etti" diyen eski milli futbolcu, kariyerinde 10 farklı kulüpte toplamda 555 kez maça çıktı. 267 gol atan Burak, 77 de asist yapma başarısı gösterdi" ifadelerini kullandı.

"BEN DE ÖYLE VEDA ETMEK İSTERDİM"

Yılmaz açıklamalarında "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de öyle veda etmeyi isterdim ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum" dedi.

"NE BENİM BEŞİKTAŞLILIĞIMI NE DE…"

Yılmaz şöyle konuştu: "4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Herkese mavi boncuk dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye’de iki futbolcuya nasip oldu. Bir tanesi de benim. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Galatasaray’da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray’ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne Beşiktaşlılığımı ne de Beşiktaş’a yakınlığımı değiştirir. O yüzden Galatasaray’da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır.

"ÇOK ACI ÇEKTİĞİM İÇİN…"

Fenerbahçe, içimde bir ukdedir. Yeniden forma şansı bulmak isterdim. Kendime ‘En azından bir tane gol atsaydın be kardeşim’ diyorum. Fenerbahçe’de tekrar forma giymek isterdim, çok da yakındım ama olmadı. Fenerbahçe’de çok acı çektiğim için bugün buralara gelebildiğimi düşünüyorum.

Fortuna Sittard’a 5 senelik proje için gittim, hoca olacaktım. Sonra beraber yürüyemeyeceğimizi, aynı çizgide olmadığımızı gördük. Sonrasında birlikteliğimizi sonlandırdık, geçmiştir ve bitmiştir. Önümüze bundan sonra bu şekilde bakacağız."

14 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig’de 2011-2012 sezonunda 33 gol, 2012-20123 sezonunda da 24 gol atarak gol kralı olan Burak Yılmaz kariyerinde 14 şampiyonluk yaşadı.