Brezilya'dan Türkiye itirafı: 'Çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz'

Milletler Ligi'nde yoluna yenilgisiz olarak devam eden Brezilya, üçüncü haftanın son maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Brezilyalı Bergmann, Filenin Sultanları ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilya'dan Türkiye itirafı: 'Çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz'

2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yoluna yenilgisiz olarak devam eden Brezilya, Hong Kong'ta düzenlenen üçüncü haftanın son maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Bugün oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Bulgaristan maçının ardından Brezilya'da smaçör Julia Bergmann, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Brezilya'dan Türkiye itirafı: 'Çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz' - Resim : 1

Bulgaristan karşısında herkesin oynama fırsatı bulduğunu ifade eden Bergmann, şu sözleri kaydetti:

"Ana Cristina harika döndü. Tainara çok iyi iş çıkardı. Herkesin iyi oynadığını ve her daim oynamaya hazır olduğunu görmek çok güzel. Önümüzde zor bir maç var. Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz.

Bence takım olarak oynamaya hazırız ve iyi bir iş çıkartacağız."

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