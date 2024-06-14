Asılsız transfer iddiaları Hasan Arat’ı kızdırdı: Sercan Dikme'ye sert tepki

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi.

Bu toplantıda gelen bir soru üzerine Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem muhabire hem de sosyal medyadaki transfer iddialarına tepki gösterdi.

Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Arat’a, “Hoca tercihi zamanında hem sosyal medyada hem de spor basınında çok fazla eleştirildi. Samet Hoca’yı (Samet Aybaba) burada göremedim. Bununla ilgili neler söylersiniz” diye sordu.

Bu soruyu yanıtlayan Hasan Arat, sosyal medyada Beşiktaş yönetimi hedef alan açıklamara, sosyal medyadaki transfer iddialarına tepki gösterdi.

Bu tepkiden Sercan Dikme de nasibini alırken; Arat şunları kaydetti:

“Sercan bey, şimdi siz bir meslek yapıyorsunuz, mesleğiniz dijital yayıncılık ve sosyal medyada dakika dakika haberler atıyorsunuz… Fiyatlar koyuyorsunuz, biz bilmediğimiz oyuncularla görüşüyoruz… Siz sanki şu anda bizden çok daha iyi biliyorsunuz bu işi.

‘SOSYAL MEDYADAKİ FIRTINALAR’

Biz antrenör tercihini bir planlama çerçevesinde yaptık. Bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz. Bunun tüm sorumluluğu bize aittir; bizim taraftarımız antrenörümüzün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı sadece Beşiktaş’ı düşünür. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez.

Sosyal medya konusunda eleştirilerin olduğunu söylediniz. Biz sosyal medyadaki gelişimlere, sizin yarattığınız fırtınalara bakacak olursak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin, biz işimizi yapmaya devam edelim. Ama şunu söylemek istiyorum: yapmış olduğunuz haberlerde, özellikle rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin. Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyın. Bu sorumluluğun hem gazetecilik hem de bundan sonra hocamızın ve takımımızın başarısı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Samet hocayı soruyorsunuz, Gio’nun heyetini karşılayacak Nevzat Demirt’de.”