Böyle Skandal Görülmedi! Hakem, Yanlış Oyuncuya Kırmızı Kart Gösterdi
Bundesliga 6. haftasında oynanan Wolfsburg-Stuttgart karşılaşmasında skandal bir hakem hatası yaşandı. Maçın hakemi Sven Jablonski yanlış oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Bundesliga'nın 6. haftasında Wolfsburg ile Stuttgart karşılaştı. 4 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı.
İki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken maçın hakemi Sven Jablonski'nin 63. dakikadaki kararı mücadeleye damga vurdu.
YANLIŞ OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 63. dakikasındaki bir pozisyonda Wolfsburg'dan Maximilian Arnold ve Stuttgart'tan Atakan Karazor aynı anda topa müdahale etmek istedi.
Pozisyonda Arnold, Atakan Karazor'un ayağına bastı. Maçın hakemi Sven Jablonski, faul pozisyonunda Atakan Karazor'un Arnold'a müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Atakan Karazor ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için VAR bu karara müdahale edemedi. Pozisyonun ardından Stuttgart maçı 10 kişi tamamladı.
Bundesliga'da inanılmaz hakem hatası!— Tivibu Spor (@tivibuspor) September 28, 2024
Atakan Karazor, kendisine yapılan müdahalenin ardından kırmızı kart gördü! pic.twitter.com/INNHPK841c