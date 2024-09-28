Galatasaray'a Kasımpaşa Darbesi! 3-0'dan Döndüler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Karşılaşmada sarı kırmızılıların gollerini 20 ve 28. dakikada Victor Osimhen, 34. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Konuk takımın sayıları ise 30. dakikada Mamadou Fall'dan ve 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic'in ayağından geldi. Karşılaşmanın son anlarında ise sahneye çıkan Nuno da Costa takımına 3-3'lük beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a çıkardı. Kasımpaşa da bu beraberlikle 7 puana yükseldi.

3 Ekim Perşembe günü de Rigas deplasmanına konuk olacak Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında ise Corenden Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Kasımpaşa ise gelecek hafta Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak.