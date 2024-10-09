Bitlis Özgüzeldere Spor Penaltılarda Yıkıldı

Bitlis Özgüzlere Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında evinde konuk ettiği Onuksports Kelkit Hürriyet Spor karşısında penaltılarda yıkıldı.

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Bitlis Özgüzeldere Spor Penaltılarda Yıkıldı

Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan maçın ilk yarısını Bitlis Özgüzeldere Spor, 1. dakikada Mustafa Kara’nın attığı golle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla biterken rakip takımın gölü ise 82. dakikada Talha Enes Dege’den geldi ve maç 1-1 bitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Onuksports Kelkit Hürriyet Spor penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: İHA

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