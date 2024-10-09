Boluspor, Ahlatcı Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Boluspor, Ahlatcı Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Bolu temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde idmana çıktı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik çalışma ve açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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