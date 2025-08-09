Bir Dönem Süper Lig'i Alt Üst Etmişti: Diagne Amed Sportif Faaliyetler'de!

Amed Sportif Faaliyetler, transferde bombayı patlattı. Bir dönem Kasımpaşa ve Galatasaray'da da forma giyen Diagne Amed'in yolunu tuttu.

Süper Lig’de bir dönem Kasımpaşa formasıyla harikalar yaratan Mbaye Diagne Amed Sportif Faaliyetler’e transfer oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kadrosunu golcü bir isimle güçlendirdi. Diyarbakır ekibi, Süper Lig’in gol krallarından Mbaye Diagne’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır’da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır" denildi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerinde son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Quadisiya’da forma giydi. Senagalli futbolcu Türkiye’de de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük takımlarında top koşturmuştu.

2018-2019 sezonunda Süper Lig’de 30 kez ağları sarsan Mbaye Diagne, lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amedspor
