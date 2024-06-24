Beşiktaş'tan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na stadyum başvurusu: Yanıt bekliyor

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun tribün kapasitesini artırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor

Beşiktaş'tan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na stadyum başvurusu: Yanıt bekliyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun tribün kapasitesini artırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun zemini de yenileme çalışmalarına başladı.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre: Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu heyecanla bekliyor.

HEDEF 50 BİN

Beşiktaş, kale arkası tribünlerine özel koltuklar yaptırmayı planlıyor. Bu sayede stadyum kapasitesinin en az 7 bin kişi artırılması hedefleniyor.

Mevcut kapasite 42 bin 590 olan stadyumun, bu planla 50 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

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