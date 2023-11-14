Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a 'Aboubakar' cevabı

Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ın geçici antrenörü olan Burak Yılmaz, takımdan ayrılmıştı.

Yılmaz, Siyah beyazlı ekipteki ayrılığı sonrası spor kamuoyunda gündeme gelecek bir iddiada bulunarak şunları söylemişti:

"Aboubakar 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum"

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Yılmaz'a yalanlama geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem