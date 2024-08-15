Beşiktaş'tan Barcelona'nın Yıldızı İçin Dev Teklif

Süper Lig ekibi Beşiktaş kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, İspanya’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İspanyol basınından Sport’un haberine göre, siyah-beyazlı ekip rotayı Barcelona’nın genç yıldızı Mikayil Faye’ye kırdı. Beşiktaş’ın Faye için 10 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Haberde 20 yaşındaki stoper için Barcelona’nın 15 milyon Euro beklediği öne sürülürken, bedelin aşağıya çekilmesinin beklendiği kaydedildi. Aynı haberde, Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un talebi nedeniyle şartlarını zorlayacağı belirtildi.

Faye ile Rennes, Inter ve Porto’nun da ilgilendiği bildirildi.