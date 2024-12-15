Beşiktaş'ta Rashica da Sakatlar Kervanına Katıldı

Kötü gidişatına 1-0'la Fenerbahçe'yi geçerek ara veren fakat Uefa Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanından puan çıkaramayan Beşiktaş, son dönemde sakatlıklarla sarsılmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre takımın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosundan çıkarılan oyuncunun tedavisine başlandı.

Kara Kartal aynı zamanda sakatlıkları dolayısıyla Necip Uysal, Gabriel Paulista, Ciro İmmobile ve Emirhan Topçu'nun da eksikliğini yaşıyor.

Kaynak: AA