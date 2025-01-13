Beşiktaş’ta Kale İçin Dev Hamle

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında oldukça geride Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda çalışmalar sürerken, yönetim bir yandan da iç transferde hamle yapmaya hazırlanıyor.

MERT GÜNOK'LA SÖZLEŞME YENİLENECEK

Yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, saha içinde gösterdiği performans hem de saha dışındaki karakteriyle takım için örnek isimlerden birisi olan Mert Günok’un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Takım kaptanlarından 35 yaşındaki Mert Günok, sahada gösterdiği performansla da takımın ayakta kalan isimlerinden oldu. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 2 maçtan 4 puanla ayrılırken, Mert Günok’un sergilediği performans bunda etkili oldu.

Tecrübeli kaleci, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta yaptığı 5 kurtarışla, takımının mağlubiyetini önledi. Cumartesi günü 2-1 kazanılan Bodrum FK maçında da 4 kurtarış yapan Mert Günok, 3 maçlık galibiyet hasretinin sona ermesinde de kritik rol oynadı. 3

Milli kaleci, kupada 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında da 4 kritik kurtarışa imza atmıştı. Siyah-beyazlı yönetimin takım kaptanlarından olan Mert Günok ile sezon sonuna kalmadan sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

ERSİN İNGİLTERE YOLCUSU

Siyah-beyazlı ekibin ikinci kalecisi Ersin Destanoğlu’nun ise takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. İngiltere kaynaklı haberlere göre, Championship ekiplerinden Watford, 24 yaşındaki file bekçisini, zorunlu satın alma bedeliyle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ersin için İngiliz ekibinin koydurmak istediği zorunlu satın alma opsiyonu ise 1,5 milyon euro olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA