Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti.

Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 14 Ocak Salı günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA