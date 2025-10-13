Beşiktaş'ta 'Gençlerbirliği' Hazırlığı Tam Gaz!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş'ta 'Gençlerbirliği' Hazırlığı Tam Gaz! - Resim : 1

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Gençlerbirliği
