Beşiktaş'ta Beklentilerin Altında Kalmıştı: Premier Lig'den Talip Çıktı

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-Beyazlı takımda son olarak Giovannİ Van Bronckhorst'un hamle oyuncusu olarak kullandığı Ernest Muci'yle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

MUÇİ'YE PREMIER LİG'DEN TALİP

Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'ye talip oldu.

Haberde İngiliz temsilcisinin bu Transfer için 10 milyon Euro'yu şimdiden gözden çıkardığı iddia edilirken Makedon futbolcunun teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı.

Muci, takımı ile bu sezon yalnızca son oynanan Antalyaspor maçında süre aldı ve onda da takımının son golünü kaydetti.