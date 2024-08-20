Beşiktaş Başkanı Arat'tan Transfer Açıklaması

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün yeni imzaladığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde soruları yanıtladı.

Kara Duvar Projesi ve Tüpraş Stadyumu için planlanan ses perdesiyle ilgili Hasan Arat, "Kara Duvar projesi bakanlıktan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayı bekleniyor. Biz hazırız. Çalışmalarımız hukuk çerçevesinde devam ediyor. Bundan sonraki karar devletimizin. Devletimizin kararına saygılıyız. Taraftarımız bunu talep etmektedir. İzin verildiği takdirde bizim camiamız çok mutlu olacaktır. Bu proje devam ediyor. Ses perdesinin tüm teknik çalışmalarına devam edildi. Biz güvenlik konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yangın ve havalandırma konusunda. Bunu garantiye almadan adım atmayacağız. Şu ana kadarki testlerde olumlu sonuçlar gözüküyor ancak küçük bir şeyden olaylar olabiliyor. Bu konuda çok dikkatli davranıyoruz. Teknik konuyu çözdük, gerekli garantileri aldıktan sonra yola çıkacağız. Kamu kuruluşlarından onay bekliyoruz." yanıtını verdi.

'FORMA SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR'

Hasan Arat sponsorluklarla ilgili, "Beşiktaş'ın şu anda sponsorluk konusundaki çalışmaları iyi gidiyor. Ortaklarımızın bize güveni var. Bunları çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Dijital uygulamamız devreye girecek yakın zamanda. Yeni yönetim olarak kazanmış olduğumuz kupaların değerinin farkındayız. Bize umut veriyor. Forma satışlarında büyük bir artış var. Çift haneli artışlarla karşı karşıyayız. Beşiktaş itidalli, sakin ama iyi yolda diyebiliriz."

'TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ'

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Lugano maçına ilişkin Hasan Arat, "Avrupa'da ilk maçımıza çıkacağız. İlkler zordur ama biz takımımıza güveniyoruz. İki ayaklı bir eleme olacak. Sakin ve tecrübeli bir takımımız var. Camia olarak daha önceki başarıları daha iyiye taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılacak oyunculara ve transfere ilişkin Hasan Arat şunları söyledi, "Ayrılacak oyuncular sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye'de birçok kulübün yaşadığı problem. Çok fazla kontratlı oyuncular var. Biz büyük bir hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz. Amir'in Rize'ye gidişiyle Ndour'un gelişiyle alakalı saatleri bakın. Çok dikkatli gidiyoruz. Çok çetin pazarlıklar içerisinde olduğumuzu bilin. Gitmek istemiyorlar. Beşiktaş'ın sırtında büyük yük olan kontratlar. Bunu taraftarımıza yansıtmak istemiyoruz. Taraftar maçına gelip mutlu olmak istiyor. Bizim birinci önceliğimiz Beşiktaşlı çocukların mutluluğu. Bu hafta stadyumda ve Süper Kupa maçında çocukların mutlu olduğunu görüyorum. Artık Immobile, Rafa, Semih, Paulista diyorlar. Beşiktaş kendi yıldızlarını yarattı. Dolayısıyla hocamızla birlikte hibrit bir takım oluşturduk. İnşallah zor geçecek sezonda uzun bir maraton var. Uzun maratonda sakin olmamız lazım. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz, farkındayız. Derin bir kadro var. Hocamızın önderliğinde Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz."

Basketboldaki yapılanmayla ilgili Hasan Arat, "Bizim kadın takımımız EuroLeague'de oynayacak. Geçtiğimiz sene finalde üzücü bir kayıp yaşadık. Çok isterdim kupayı almayı. EuroLeague'e girme planlarımız vardı ancak EuroLeague'in aldığı kararlar bunu mümkün kılmadı. Bizim ilk önce futbolu düzeltmemiz gerekiyor. Bunda vazgeçmedik. Beşiktaş bu sezon EuroLeague markasını kadınlarda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ 22 KİŞİYİ GÖNDERDİ'

Hasan Arat transferle ilgili ayrıca, "Transfer limiti çok ucu ucuna gidiyor. Hep böyle satranç oyunu var. Bizim elimiz dolu. Gitme hamlesini yaptığımızda geliş hemen gerçekleşiyor. Demir Ege ve Tayyip Talha'yla bir şey söz konusu olamaz. Demir Ege'den çok memnun hocamız. Tayyip Talha da öyle. Gidecek oyuncularla ilgili durum yabancı oyuncular özelinde. Beşiktaş 22 kişiyi yolladı. Hala bitmedi. Bu zorluğu yaşıyoruz. Bu zorluk takımımızın performansını etkilemiyor. Ndour'un transferi önemlidir ama son haftada transfer etmedik, 6 aydır çalışıyoruz. Ben olimpiyat için Paris'teyken anlaşmaları bitirmiştik. Beşiktaş, PSG'ye herhangi bir bedel ödemedi." dedi.

Hasan Arat sözlerini şöyle tamamladı, "Biz prensip olarak isim açıklamıyoruz. Görüşmelerimizi belirli bir aşamaya getirdiysek bunu açıklamamız gerekir. 15 Eylül'e kadar yapılacak çalışmalarda avantajımız olacak. Ağustos sonunda Avrupa'da transfer kapanacak ve önemli fırsatların çıkacağını düşünüyoruz. Biz zaten büyük bir hamle olmayacağız. İhtiyacımız belli. 3 oyuncu planımız vardı. Hocamızın kontrolüyle gittiğini bilmeninizi istiyorum. Biz son 15 günü iyi değerlendirmek istiyoruz. 15 Eylül'e kadar çok maçımız var. Konstre olmamız gereken Lugano serisi ve sonrasında Sivasspor maçıdır. Çok dikkatli gideceğiz, uzun bir maraton. PSG'ye teşekkür ediyorum, dostluğumuzu burada gösterdiler."