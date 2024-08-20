Fenerbahçe'den 3. Lige Transfer Oldu

Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Samet Seymen Sargın, Balıkesirspor'un yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlı ekip genç oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den 3. Lige Transfer Oldu

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Samet Seymen Sargın’ı transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı ekip, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor, Fenerbahçe'nin U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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