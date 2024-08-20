Fenerbahçe'den 3. Lige Transfer Oldu
Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Samet Seymen Sargın, Balıkesirspor'un yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlı ekip genç oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.
TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Samet Seymen Sargın’ı transfer ettiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı ekip, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Balıkesirspor, Fenerbahçe'nin U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.