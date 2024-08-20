Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Joao Pedro ile yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe Brezilyalı forvet Joao Pedro ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki Pedro, sarı-lacivertli formayla bekleneni verememişti.