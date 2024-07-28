Beşiktaş'ta Ayrılık: Eyüpspor'a Gidiyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a transfer olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Ayrılık: Eyüpspor'a Gidiyor

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını giyen Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor yolunda olduğu öğrenildi.

Beinsports'tan Tayfun Akkaya'nın aktardığı bilgiye göre; Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tayfur Bingöl'ün gelecek sezon Eyüpspor forması giyeceği aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcunun Eyüpspor ile anlaşmaya vardığını belirten muhabirimiz, resmi imzaların yarın (29 Temmuz Pazartesi) atılmasının beklendiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta Ayrılık: Eyüpspor'a Gidiyor - Resim : 1

Tayfur Bingöl, geride kalan sezonda siyah beyazlı forma ile 19 maçta süre alırken bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist üretti.

Savunma oyuncusu 2023 yazında Corendon Alanyaspor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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