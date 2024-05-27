Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlık programını açıkladı. Siyah-beyazlılar, yeni sezona 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk etapta İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.

SİYAH-BEYAZLILAR SLOVENYA YOLCUSU

İlk etapta İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak. Bu kamp döneminde Beşiktaş, hazırlık maçları da oynayacak. Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kaynak: AA

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