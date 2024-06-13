Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi: İşte ilk açıklamaları
İstanbul'a ayak basan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Beşiktaş'a hak ettiği başarıları ve kupaları getirmek için heyecanlanıyorum" dedi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.
İstanbul'a ayak basan Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.
Giovanni van Bronckhorst şunları söyledi:
"Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Beşiktaş'a hak ettiği başarıları ve kupaları getirmek için heyecanlanıyorum."
Kaynak: Gerçek Gündem
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