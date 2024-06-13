Amedspor transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor!
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'un geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun'a kancayı taktığı bildirildi.
Sezonun sona ermesinin ardından kulüpler yeni sezon için kadrolarını şekillendirmeye başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirmesinin ardından kadro yapılandırma çalışmalarına da hız verdi.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor’un geçen sezon Fenerbahçe’de forma giyen forvet oyuncusu Serdar Dursun’a kancayı taktığı iddia edildi.
Süper Lig'de bu sezon topla 35 maçta boy gösteren Serdar Dursun, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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