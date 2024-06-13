Atletico Madrid Axel Witsel'le uzattı

La Liga ekibi Atletico Madrid, Belçikalı futbolcusu Axel Witsel’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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Atletico Madrid Axel Witsel'le uzattı

La Liga ekibi Atletico Madrid, Belçikalı futbolcusu Axel Witsel’in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel’in sözleşmesini uzattı. Tecrübeli oyuncu, 1 yıl daha Madrid ekibinin formasını giyecek. 35 yaşındaki futbolcu da yaptığı açıklamada 1 yıl daha kulüpte kalacak olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

Atletico Madrid’e 2022 yılında transfer olan Witsel, forma giydiği 94 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İHA

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Atletico Madrid İspanya
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