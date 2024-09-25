Beşiktaş'ın Ajax Maçı Kadrosu Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Beşiktaş'ın Ajax Maçı Kadrosu Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu netleşti.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklamasında, Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmanın kadrosu duyuruldu.

Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya gidecek.

Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

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