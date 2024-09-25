Galatasaray'da Ayrılık Resmen Açıklandı

Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün ayrılığı resmileşti. Kulüpten yapılan açıklamada, Ergün'ün istifasının kabul edildiği açıklandı.

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Galatasaray'da Ayrılık Resmen Açıklandı

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün geçen gün yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada, Ergün’ün istifasının kabul edildiğini belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Cenk Ergün, taraftarlar tarafından transfer döneminde başarısız olduğu gerekçesiyle çokça eleştirilmişti. Ergün tepkilerin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

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