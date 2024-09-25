Fenerbahçe'de Teknik Heyette Flaş Ayrılık

Fenerbahçe’de Galatasaray karşısında iç sahada alınan yenilgilin 1-3’lük yenilginin yankıları sürerken, sezon başında Jose Mourinho ile birlikte teknik ekibe katılan Michele Salzarulo’nun ailevi sebeplerle takımla yollarını ayırdığı öğrenildi.

İTALYAN BASININDAN BOMBA İDDİA

Fenerbahçe’de ve maç analizi sorumlusu pozisyonunda bulunan Salzarulo hakkında ise bomba iddia İtalyan basınından geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Salzarulo, Roma’nın yeni teknik direktörü olan Ivan Juric’in ekibine katılmak üzere Fenerbahçe’den ayrılarak Roma'ya hareket etti.

Kaynak: Gerçek Gündem