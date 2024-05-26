Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 33-34 yenen Beşiktaş Safi Çimento, 2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu oldu.

Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon oldu.

Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrılarak final turunda durumu 3-0'a getirdi ve üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon oldu. - Resim : 1

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