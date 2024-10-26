Beşiktaş Maçı Öncesi Kritik Karar: Galatasaray'da Derbinin Seyrini Değiştirecek Gelişme

Galatasaray ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek olan derbi öncesinde, sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek’ten dikkat çeken bir hamle geldi.

Beşiktaş’a karşı Süper Kupa’da alınan mağlubiyetin öcünü almak ve ligdeki iyi gidişi devam ettirmek isteyen Galatasaray’da oyunculara derbi için prim sözü verileceği bildirildi.

Prim için konuşulan rakam 55 milyon TL seviyelerinde olurken, Fenerbahçe derbisinin ardından da 1.5milyon Euro prim verilmişti.

Kaynak: Sabah