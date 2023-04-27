Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu - Resim : 1

Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

30 Nisan Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan

Kaynak: Gerçek Gündem

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