Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.
Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
30 Nisan Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
Kaynak: Gerçek Gündem