UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'a getirildi!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde şampiyonluk kupası İstanbul'a geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Bu müsabaka öncesinde şampiyonluk kupası, İstanbul'a geldi ve Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantı ile basınla buluştu.

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Şampiyonlar Ligi kupası, futbolseverlerin ziyaret etmesi için yapılan alandaki yerini aldı.

Kupa yarın saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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UEFA - Şampiyonlar Ligi İstanbul
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