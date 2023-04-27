UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'a getirildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Bu müsabaka öncesinde şampiyonluk kupası, İstanbul'a geldi ve Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantı ile basınla buluştu.

ZİYARETE AÇIK

Şampiyonlar Ligi kupası, futbolseverlerin ziyaret etmesi için yapılan alandaki yerini aldı.

Kupa yarın saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem