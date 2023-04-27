Süper Lig'de 32. hafta derbi heyecanına sahne olacak!
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ile başlayacak. Ligde 32. hafta, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Haftanın açılış maçında yarın Corendon Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.
DERBİ HEYACANI YAŞANACAK
32. hafta pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Hafta İstanbulspor - Giresunspor maçıyla tamamlanacak. Adana Demirspor haftayı bay geçecek. Kayserispor ve Başakşehir ise Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.
Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:
28 Nisan Cuma (Yarın)
20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Trabzonspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe
19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
30 Nisan Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Giresunspor
Kaynak: Gerçek Gündem