Süper Lig'de 32. hafta derbi heyecanına sahne olacak!

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor maçı ile başlayacak. Ligde 32. hafta, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.

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Süper Lig'de 32. hafta derbi heyecanına sahne olacak!

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında yarın Corendon Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

DERBİ HEYACANI YAŞANACAK

32. hafta pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Hafta İstanbulspor - Giresunspor maçıyla tamamlanacak. Adana Demirspor haftayı bay geçecek. Kayserispor ve Başakşehir ise Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

28 Nisan Cuma (Yarın)

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

30 Nisan Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor

Kaynak: Gerçek Gündem

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süper lig Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor
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