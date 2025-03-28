Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya Sevk Edildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı basın açıklamasında yer alan beyanların kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanması sonucu “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebi ile PFDK'ya sevk edildi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya Sevk Edildi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını duyurdu.

Açıklanan rapora göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı basın açıklamasında yer alan ifadelerin kulübün resmi sosyal medya hesabından (youtube) paylaşılması neticesinde“futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Adalı'nın ayrıca, “müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklandı.

TFF YÖNETİMİNİN İSTİFASINI TALEP ETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini istemiş, TFF’nin yabancı hakem talebini reddederek yerli hakem kararı almasının ardından yaptığı açıklamada TFF yönetiminin istifasını istemişti.

YABANCI HAKEM GELİYOR

Ayrıca Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti. Başkan Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan yabancı hakem, yaşanan pozisyonları anlık olarak değerlendirercek.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş TFF PFDK Serdar Adalı
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