Türkiye'nin Eurobasket 2025'teki Rakipleri Belli Oldu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Rakiplerimiz, Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan oldu.

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Türkiye'nin Eurobasket 2025'teki Rakipleri Belli Oldu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi tamamlandı. Türkiye Erkek Milli Takımı A Grubu’nda yer alırken, rakiplerimiz Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan oldu.

Türkiye'nin Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4’üncü torbada yer alıyordu. Yunistan'dan Nikos Zisis ve İspanya'dan Rudy Fernandez tarafından yapılan ve toplam 24 ülkenin katıldığı kura çekimi sonucu Türkiye; Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile birlikte A Grubu’nda yer aldı.

42'inci Avrupa Şampiyonası’nın grup aşaması, Finlandiya’nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol, Polonya’nın Katowice ve Letonya’nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.

Kaynak: DHA

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