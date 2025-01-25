Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı

Beşiktaş, Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Keleş'e başarılar dilendi.

Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı

Beşiktaş, sezon başı Karagümrük FK'dan transfer edilen Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı - Resim : 1

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: DHA

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