Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı
Beşiktaş, Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Keleş'e başarılar dilendi.
Beşiktaş, sezon başı Karagümrük FK'dan transfer edilen Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.
Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: DHA