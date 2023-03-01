Beşiktaş Ankaragücü maçı için seyirci kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. İl güvenlik kurulu kararıyla deplasman seyircisi alınmayacağı kararı verildi.

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Beşiktaş Ankaragücü maçı için seyirci kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. İl güvenlik kurulu kararıyla deplasman seyircisi alınmayacağı kararı verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"MKE Ankaragücü karşılaşması ilk güvenlik kurulu kararı. Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır." ifadeleri yer aldı.

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