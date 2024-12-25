Benfica'dan Bu Kez Fenerbahçe'nin Yıldızına Kanca

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla kendinden söz ettiren İsmail Yüksek’e bir talip daha çıktığı iddia edildi. Portekiz ekibi Benfica’nın yıldız oyuncuya kancayı taktığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün fırtına gibi estiği Benfica’da bir Türk’ün daha transfer edilmek istediği belirtildi.

Portekiz basınından Correio de Manha’da yer alan habere göre, Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'nin raporu doğrultusunda İsmail Yüksek için çalışmalara başladı.

Defansif orta saha arayışlarını sürdüren kulüpte, İsmail Yüksek için öncelik verilmesi istenirken, bu transfer için 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ayrıldığı kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin kapıyı 12 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. İki kulübün yakın zamanda görüşmelere başlaması bekleniyor

İsmail Yüksek, 2020 yılında Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye 65 bin Euro bedelle transfer edilmişti.

Kaynak: Correio de Manha