Belhanda'dan Adana Demir'e veda

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Belhanda. Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2021 yılından beri Adana Demirspor forması giyen Belhanda, 57 maçta 17 gol kaydetti.

Kaynak: İHA